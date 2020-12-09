Смольный пообещал усилить проверки пренебрегающих "антиковидными" правилами баров

Первый замглавы петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заверил, что в преддверие новогодних праздников Смольный усилит проверки заведений общепита. Видео с заявлением чиновника приводит пресс-служба городской администрации.

Поводом для соответствующих действий стал сегодняшний ночной рейд по барам, которые отказываются соблюдать "антивирусные" предписания властей. Среди прочего, правоохранители нагрянули в бар Commode на Рубинштейна. Его владельцы пожаловались, что в ходе операции были избиты сотрудники и посетители бара. Появлению силовиков предшествовал приход "подозрительного посетителя", который предпринял попытку попасть внутрь, а после был задержан работниками бара. Власти, в свою очередь, заявили, что пошли на штурм вынужденно - как раз из-за того, что в заведении якобы был заперт чиновник Смольного.

"Это не значимая часть, мы все понимаем, что работает там 1–2% от всех заведений общепита, которых всего 8 тысяч в нашем городе. Эти 1–2% несут значимую угрозу и, конечно, мы будем усиливать проверки", - заверил Ситов.

Добавим также, комментируя события в баре Commode, вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что насилие полицейских оправдано, в провокации виноваты владельцы заведения.

Кроме того, Следственный комитет грозится возбуждать уголовные дела на владельцев петербургских баров, открытых по ночам.

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