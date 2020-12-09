Смольный выделил на мониторинг СМИ 828 тысяч рублей

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ объявил аукцион на проведение мониторинга средств массовой информации, которые пишут о работе петербургской власти. Максимальная стоимость закупки составила 828 тысяч рублей.

Как следует из материалов аукциона, мониторинг надо будет проводить в течение первого полугода 2021 года.

Победитель аукциона должен будет ежедневно предоставлять отчет о материалах СМИ о работе органов власти. Речь в публикациях должна идти о президенте, федеральной структуре власти, депутатах Государственной Думы, губернаторе и администрации Петербурга, депутатах Законодательного собрания города, Уставном суде, политиках городского и федерального уровней, Ленинградской области. В частности, администрацию города интересует, что СМИ пишут и говорят о работе губернатора, его заявлениях, встречах, подписанных документах. Ведомство также хочет знать о заявлениях и действиях организаций и отдельных лиц в отношении главы города "особенно носящие позитивный или негативный оттенок". Аналогичная информация нужна администрации о членах правительства и других представителях исполнительной власти.

Также ведомство просит проводить мониторинг материалов СМИ о принятых или разрабатываемых законопроектах депутатов ЗакСа и о высказываниях парламентариев, политиков и руководителей компаний о губернаторе и других чиновниках. В документах закупки перечислены и другие рубрики для мониторинга: антикоррупционная политика, социальная сфера, криминал, экономика и информация о нарушении закона, которая находится в компетенции петербургских властей. Отправлять отчет требуется по электронной почте на несколько адресов пресс-службы городской администрации.

Мониторить необходимо более 100 средств массовой информации. Среди них, телеканалы, радиостанции, печатные издания и интернет-СМИ. В администрации губернатора хотят знать, что про них пишут на сайтах ТАСС, "Бумага", "Медуза", "Невские новости", "Фонтанка", "Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области", "Интересант", MR7, ЗАКС.Ру, "Мойка 78", Znak и других, а также как работу властей оценивают на городских и федеральных телеканалах и в эфире радиостанций "Эхо Москвы в Петербурге", Свобода" и других.

Ранее администрация губернатора заказала подписку на издания в 2021 году - до 30 сентября. Ведомство планирует потратить на получение 43 изданий более миллиона рублей.

Напомним, закупки на проведение мониторинга СМИ комитет по печати объявляет регулярно. В 2020 году комитет заключил контракт на эти работы на 710 тысяч рублей.

София Саттарова