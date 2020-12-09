18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:44

Смольный выделил на мониторинг СМИ 828 тысяч рублей

фото ЗакС политика Смольный выделил на мониторинг СМИ 828 тысяч рублей

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ объявил аукцион на проведение мониторинга средств массовой информации, которые пишут о работе петербургской власти. Максимальная стоимость закупки составила 828 тысяч рублей. 

Как следует из материалов аукциона, мониторинг надо будет проводить в течение первого полугода 2021 года. 

Победитель аукциона должен будет ежедневно предоставлять отчет о материалах СМИ о работе органов власти. Речь в публикациях должна идти о президенте, федеральной структуре власти, депутатах Государственной Думы, губернаторе и администрации Петербурга, депутатах Законодательного собрания города, Уставном суде, политиках городского и федерального уровней, Ленинградской области. В частности, администрацию города интересует, что СМИ пишут и говорят о работе губернатора, его заявлениях, встречах, подписанных документах. Ведомство также хочет знать о заявлениях и действиях организаций и отдельных лиц в отношении главы города "особенно носящие позитивный или негативный оттенок". Аналогичная информация нужна администрации о членах правительства и других представителях исполнительной власти.

Также ведомство просит проводить мониторинг материалов СМИ о принятых или разрабатываемых законопроектах депутатов ЗакСа и о высказываниях парламентариев, политиков и руководителей компаний о губернаторе и других чиновниках. В документах закупки перечислены и другие рубрики для мониторинга: антикоррупционная политика, социальная сфера, криминал, экономика и информация о нарушении закона, которая находится в компетенции петербургских властей. Отправлять отчет требуется по электронной почте на несколько адресов пресс-службы городской администрации.  

Мониторить необходимо более 100 средств массовой информации. Среди них, телеканалы, радиостанции, печатные издания и интернет-СМИ. В администрации губернатора хотят знать, что про них пишут на сайтах ТАСС, "Бумага", "Медуза", "Невские новости", "Фонтанка", "Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области", "Интересант", MR7, ЗАКС.Ру, "Мойка 78", Znak и других, а также как работу властей оценивают на городских и федеральных телеканалах и в эфире радиостанций "Эхо Москвы в Петербурге", Свобода" и других. 

Ранее администрация губернатора заказала подписку на издания в 2021 году - до 30 сентября. Ведомство планирует потратить на получение 43 изданий более миллиона рублей.  

Напомним, закупки на проведение мониторинга СМИ комитет по печати объявляет регулярно. В 2020 году комитет заключил контракт на эти работы на 710 тысяч рублей.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:15 ЗакС и бумеранг справедливости

20:55 Власти Архангельской области объявили 31 декабря выходным днём

20:28 Госдума одобрила поправки о признании пикетной очереди митингом и запрете на финансирование акций из-за рубежа

20:05 В Москве по подозрению в мошенничестве задержана бывший топ-менеджер "Ростеха"

19:56 Муниципал: Оппозиционеры из МО "Морской" заблокировали принятие бюджета из-за отказа коллег выходить из Совета МО

19:42 Власти Петербурга заявили о снижении уровня безработицы

19:19 В "Карту сопротивления" внесут общепит, поддерживающий акцию, но соблюдающий ограничения

19:12 СК завёл два уголовных дела из-за работавших ночью петербургских баров

18:53 Беглов: Смольный готов пойти на смягчение "антивирусных" мер, если улучшится эпидситуация

18:26 "Медуза": В Калининградской области бьют тревогу из-за очередей в моргах и нехватки гробов

17:51 Власти Турции отказались от покупки вакцины "Спутник V", предпочтя ей китайскую

17:44 Смольный выделил на мониторинг СМИ 828 тысяч рублей

17:30 Смольный пообещал усилить проверки пренебрегающих "антиковидными" правилами баров

16:59 "Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе": Путин заявил о недопустимости "голодания" россиян

16:33 "Со стороны полиции насилие - это обязанность": Елин - о конфликте между силовиками и баром в ходе рейда

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru