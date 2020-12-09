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18:26

"Медуза": В Калининградской области бьют тревогу из-за очередей в моргах и нехватки гробов

фото ЗакС политика "Медуза": В Калининградской области бьют тревогу из-за очередей в моргах и нехватки гробов

Ритуальные агентства Калининградской области не справляются с потоком умерших: в регионе закончились гробы, а в моргах - очереди из усопших, поделился с "Медузой" представитель похоронного бизнеса.

"Надо бить тревогу и закрывать всю область. Ситуация в регионе страшная: ЗАГС не успевает нам выписывать свидетельства о смерти, у нас очередь в морг. В Калининградской области закончились гробы! Мы никогда не видели такой смертности", - приводит "Медуза" сообщение предпринимателя.

По данным издания, что официально публикуемые калининградскими властями данные о количестве COVID-смертей, могут быть далеки от правды: в закрытой базе данных, которой пользуются чиновники и утечки которой были не так давно зафиксированы, якобы отображена совершенно иная статистика. Сначала чиновники признали цифры, однако соглашаться с заявлением о намеренном сокрытии данных о COVID-смертях отказались. Расхождения объяснили тем, что многие местные жители якобы стали жертвами отнюдь не ковида.

В "Медузе" считают, что столь печальное положение в регионе обусловлено прошедшим туристическим сезоном: так, только с июля по август Калининград посетили порядка 270 тысяч путешественников - что вдвое больше, чем количество граждан, приехавших на Чемпионат мира по футболу-2018.

Официально в Калининградской области зафиксировано более 13 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ежесуточный прирост - около 200 человек, выздоравливает при этом примерно аналогичное количество местных жителей.

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