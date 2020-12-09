Беглов: Смольный готов пойти на смягчение "антивирусных" мер, если улучшится эпидситуация

Петербургский градоначальник Александр Беглов откликнулся на обращение ресторатора Арама Мнацаканова и встретился с ним сегодня в Смольном для того, чтобы обсудить проблемы бизнеса и "антиковидные" запреты властей.

Беглов напомнил, что решение закрыть заведения общепита на новогодние праздники было принято согласно рекомендации Роспотребнадзора.

"Сегодня у нас 3761 заболевший. И такая цифра держится последние несколько дней. Коечные мощности на пределе. Врачи работают на износ. Мы не можем допустить нового подъема заболеваемости", - цитирует губернатора пресс-служба горадминистрации.

Беглов заверил: если эпидситуация в городе улучшится и количество COVID-больных начнёт снижаться, то Смольный пойдет навстречу бизнесу и смягчит установленные правила. В то же время градоначальник не исключил и обратного развития событий и соответствующего ужесточения мер.

Мнацаканов, в свою очередь, сообщил, что рестораторы с пониманием относятся ко вводимым требованиям.

"Я говорю за ответственный бизнес. В ситуации, когда в городе непросто с заболеваемостью, нужно объединить усилия правительства и ресторанного бизнеса. Мы должны отнестись с пониманием, пойти навстречу властям и найти пути, которые позволят сохранить отрасль", - констатировал предприниматель.

Напомним, что с 30 декабря по 3 января в городе на Неве предписано закрыться всем заведениям общепита. Нововведение вызвало резкую критику местных властей со стороны рестораторов. ЗАКС.Ру рассказывал о конфликте бизнеса со Смольным.

Фото: пресс-служба Смольного

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