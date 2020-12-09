СК завёл два уголовных дела из-за работавших ночью петербургских баров

Петербургское управление Следственного комитета возбудило два уголовных делопроизводства из-за трёх работавших ночью баров, проинформировали в СК.

Уточняется, что заведения нарушили санитарно-эпидемиологические нормы, поэтому правоохранители считают необходимым привлечь их к ответственности по части 2 статьи 238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Минувшей ночью силовики провели рейд по петербургским барам, пренебрегающим предписанием Смольного о запрете работы точек общепита с 23:00 до 06:00. Среди прочего, правоохранители нагрянули в бар Commode на Рубинштейна. Его владельцы пожаловались, что в ходе операции были избиты сотрудники и посетители бара. Появлению силовиков предшествовал приход "подозрительного посетителя", который предпринял попытку попасть внутрь, а после был задержан работниками бара. Власти, в свою очередь, заявили, что пошли на штурм вынужденно - как раз из-за того, что в заведении якобы был заперт чиновник Смольного.

В Петербурге сегодня зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заболевания: плюс 3761 заразившийся. Всего инфекция была выявлена у более 159 тысяч человек.

Кроме того, напомним, что с 30 декабря по 3 января в городе на Неве предписано закрыться всем заведениям общепита. Новогоднее нововведение вызвало резкую критику местных властей со стороны рестораторов. ЗАКС.Ру рассказывал о конфликте бизнеса со Смольным.