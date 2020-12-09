В "Карту сопротивления" внесут общепит, поддерживающий акцию, но соблюдающий ограничения

На "Карту сопротивления" планируют добавить заведения, которые высказались в поддержку инициативы, но работающие с соблюдением антикоронавирусных ограничений. Об этом ЗАКС.Ру сообщил помощник автора акции Александра Коновалова Николай.

- По сути это будет карта людей, которые поддерживают движение против не совсем логичных мер, которые применяются сейчас, - сообщил помощник.

Он рассказал, что рестораторов не устраивает то, что им запретили работать, но в метро сокращают составы поездов и торговые центры все еще принимают клиентов:

- Страшно предположить, что будет с эпидемиологической обстановкой, если торговые комплексы продолжат работать в канун Нового года.

По его словам, сейчас им поступает очень много заявок от разных заведений по редактированию карты. Пока модераторы не справляются с этим потоком, но в ближайшие часы планируется внести все изменения, заявил Николай.

На "Карту сопротивления" добавлять заведения могут как их владельцы, так и посетители. Ранее 9 декабря несколько заведений общественного питания сообщили, что не участвуют в инициативе "Карты сопротивления" и не добавляли туда себя, пишет "Бумага". Руководители Union, "Этобар" и Putilov Loft заявили изданию, что не знают, как их заведения оказались на карте. Также участие в инициативе отрицает Civil Coffee, сообщает "Бумага". Издание добавило, что в Stage StandUp Club уточняют информацию о появлении своего заведения на карте. Все эти заведения заявили о работе в соответствии с антиковидными ограничениями, передает "Бумага".

Как пишет издание, бары "Угрюмочная", Mapuche и Noir в своих социальных сетях сообщает о работе по ночам. S’AINT, "Базара нет" и "Лаборатория 31" подтвердили "Бумаге" и РБК свое участие в инициативе.

На момент публикации заметки, Union и "Этобар" уже не отмечены на "Карте сопротивления". Вечером 8 декабря на карте числилось 106 заведений, сейчас там - 96 отметок.

По задумке автора инициативы и предпринимателя Александра Коновалова, на "Карте сопротивления" должны быть отмечены заведения общественного питания, которые не хотят соблюдать введенные властями Петербурга ограничения на их работу. В частности, речь идет о запрете принимать посетителей после 23:00 часов, а также запрете работать с 30 декабря по 3 января, а затем вести свою деятельность с 6:00 до 19:00 часов. По словам Коновалова, это единственный способ выжить общепиту. Подробнее о "Карте сопротивления" и ее участниках - в материале ЗАКС.Ру.