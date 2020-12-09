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20:05

В Москве по подозрению в мошенничестве задержана бывший топ-менеджер "Ростеха"

фото ЗакС политика В Москве по подозрению в мошенничестве задержана бывший топ-менеджер "Ростеха"

В поле зрения правоохранителей попала экс-директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Алла Лалетина: женщину заподозрили в крупном мошенничестве, информирует "Коммерсант". Следователи ходатайствуют об аресте Лалетиной.

Фабула разбирательства не уточняется. При этом, пишет "Ъ", дело не имеет отношения к прошлому судебному процессу над Лалетиной. Некоторое время назад бизнесмен Денис Михайлов пытался отсудить у неё почти 3 млн компенсации за коллекцию вина, хранившуюся в доме, который он ей продал. Тогда в иске предпринимателю отказали.

Лалетина возглавляла третейский суд при "Ростехе", после чего стала директором госкорпорации по правовому обеспечению и корпоративному управлению. С занимаемого поста женщина ушла прошлым летом. За заслуги на рабочем месте имеет орден Дружбы.

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