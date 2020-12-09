Оппозиционеры из МО "Морской" заблокировали принятие бюджета из-за отказа коллег выходить из Совета МО

Депутаты МО "Морской" 9 декабря провели заседание, в повестке которого были вопросы о выходе из Совета муниципальных образований и принятии местного бюджета во втором чтении. Как сообщила ЗАКС.Ру мундеп округа Ольга Галкина, ее сторонники из движения "Защитим остров Васильевский" поставили условие свои коллегам от "Единой России" и поддерживающим их депутатам: если не будет решено выйти из Совета муниципальных образований, то и бюджет принимать на заседании не станут. Вопрос о выходе из Совета стоял перед вопросом о бюджете, уточнила Галкина. По ее словам, "единороссы" и их сторонники отказались выходить из организации - поэтому оппозиционеры решили не принимать участие в голосовании по бюджету.

Галкина добавила, что мундепы от "Защитим остров Васильевский" не имеют претензий к бюджету и ждут назначения следующего заседания, чтобы его принять. При этом, выход из Совета муниципальных образований является принципиальным вопросом, заявила депутат.

- Во-первых, это бесполезный орган. Если раньше он был просто бесполезный, то сейчас он уже вредный. Во-вторых, у нас один из самых маленьких бюджетов города, поэтому 100 тысяч в год [на членские взносы в Совет] для нас это весьма существенные деньги, - пояснила Галкина.

По ее мнению, вредным орган стал из-за того, что его руководитель Всеволод Беликов, являясь главой МО "Финляндский округ", голосовал за лишение полномочий мундепа Светланы Уткиной. Также Совет не встал на защиту других оппозиционных депутатов, которых лишили мандатов, напомнила Галкина.

Ранее депутатских мест в муниципалитетах лишились самовыдвиженка Светлана Уткина (МО "Финляндский округ") и представительницы "Яблока" Анна Каруличева (МО "Нарвский округ") и Вера Морозова (МО "Малая Охта"). Ряд муниципальных депутатов в знак протеста предложили своим коллегам выйти из Совета МО - пока на это пошли только два муниципалитета: МО "№72" и "Гражданка".

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.