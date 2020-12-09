Госдума одобрила поправки о признании пикетной очереди митингом и запрете на финансирование акций из-за рубежа

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении пакет предложенных единороссом Дмитрием Вяткиным поправок в законодательство о митингах. Документы доступны на сайте нижней палаты парламента.

В первом пакете говорится о том, что публичным мероприятием может быть признана не только "совокупность одиночных пикетов", объединённых общей целью и организацией, но также "поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования" (пикетные очереди) и "массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирования мнений" по политическим, экономическим и социальным вопросам.

Согласно предложенным коррективам, воспрещается проведение акций у зданий экстренных служб - с тем, чтобы они не препятствовали "беспрепятственному выполнению" их деятельности.

Ужесточатся и требования к работникам СМИ, освещающим митинги. Журналистам нельзя участвовать в мероприятии, используя плакаты или транспаранты, выкрикивать лозунги, учреждать сбор подписей и использовать "различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения".

Во втором пакете указывается, что организаторам протестов необходимо будет отчитываться перед властями о наличии зарубежного финансирования. Мероприятия нельзя будет проводить на полученные из-за границы средства, на деньги НКО-иноагентов, россиян моложе 16 лет, анонимных жертвователей, а также юрлиц, получивших регистрацию менее чем за год до проведения того или иного публичного события.