18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:52

Петербургские кинотеатры продолжат работать в новогодние каникулы

фото ЗакС политика Петербургские кинотеатры продолжат работать в новогодние каникулы

Кинотеатры будут с ограничениями, но работать в течение всех новогодних праздников, известил замглавы петербургского комитета по культуре Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Максимально допустимое количество граждан, которые могут одновременно находиться в зале, - 50 человек.

Не так давно городским театрам, находящимся в федеральном подчинении, дали поручение приостановить свою деятельность в период новогодних каникул.

Напомним, 2 декабря губернатор Беглов подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в театры. При этом в постановление городского правительства № 121 о мерах противодействия COVID-19 говорится, что может быть сделано исключение, в случае если после 2 декабря доступ в учреждении культуры разрешил Роспотребнадзор.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:18 Коронавирус обнаружили у почти 28 тысяч россиян: в Петербурге - 3774 новых случая

9 декабря, 19:19 В "Карту сопротивления" внесут общепит, поддерживающий акцию, но соблюдающий ограничения

9 декабря, 19:12 СК завёл два уголовных дела из-за работавших ночью петербургских баров

9 декабря, 18:53 Беглов: Смольный готов пойти на смягчение "антивирусных" мер, если улучшится эпидситуация

9 декабря, 18:26 "Медуза": В Калининградской области бьют тревогу из-за очередей в моргах и нехватки гробов

9 декабря, 17:51 Власти Турции отказались от покупки вакцины "Спутник V", предпочтя ей китайскую

9 декабря, 17:30 Смольный пообещал усилить проверки пренебрегающих "антиковидными" правилами баров

9 декабря, 16:33 "Со стороны полиции насилие - это обязанность": Елин - о конфликте между силовиками и баром в ходе рейда

9 декабря, 15:56 "Город находится у красной черты": Песков - о COVID-положении в Петербурге

9 декабря, 15:27 Кремль о противостоянии Смольного и рестораторов: Диалог надо выстраивать


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:07 Беглов "выпал" из тройки лидеров губернаторов-блогеров

12:41 На установку и украшение главной кремлёвской ёлки потратят 8 млн рублей

12:15 Закс Ленобласти внёс в Госдуму законопроект, направленный на помощь обвиняемым

12:08 Муниципал: МО "Владимирский округ" решил не выходить из Совета муниципальных образований

11:56 Муниципал: Суд оштрафовал администрацию поселка Шушары за нецелевые расходы

11:50 "Не распушится": Петербуржцы протестуют против облезлой новогодней ели за 10 млн рублей

11:38 Иткин внес инициативу об освобождении россиян от взносов на капремонт на время пандемии

11:18 Коронавирус обнаружили у почти 28 тысяч россиян: в Петербурге - 3774 новых случая

10:53 На празднование Нового года россияне готовы потратить 25 тысяч рублей: среди желаемых подарков - деньги

10:23 В мэрию Красноярска пришли с обыском силовики

9:52 Петербургские кинотеатры продолжат работать в новогодние каникулы

9:23 "Белых пятен не будет": К 2025 году в Петербурге количество камер увеличат в 4 раза

9 декабря, 21:15 ЗакС и бумеранг справедливости

9 декабря, 20:55 Власти Архангельской области объявили 31 декабря выходным днём

9 декабря, 20:28 Госдума одобрила поправки о признании пикетной очереди митингом и запрете на финансирование акций из-за рубежа

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru