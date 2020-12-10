В мэрию Красноярска пришли с обыском силовики

В городскую администрацию Красноярска нагрянули с обыскно-оперативными мероприятиями силовики и представители Следственного комитета, уведомляет РБК, ссылаясь на полученную от работающих в мэрии чиновников информацию.

Собеседник агентства рассказал, что обыски ведутся в департаментах градостроительства и муниципального имущества. Причину проводимых мероприятий правоохранители не называют.

При этом, как пишут местные СМИ, руководят процессом сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции красноярской полиции.