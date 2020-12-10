Коронавирус обнаружили у почти 28 тысяч россиян: в Петербурге - 3774 новых случая

Проведённые Роспотребнадзором тесты показали, что за последние 24 часа коронавирус подхватили ещё 27 927 россиян, проживающих в 85 регионах, оповестили в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день официально известно о 2 569 126 заболевших с начала пандемии.

Инфекция погубила ещё 562 человек. За всё время с момента распространения болезни её жертвами стали 45 280 граждан.

В то же время ещё 25 877 заражённым удалось излечиться, а общее число выздоровевших пациентов достигло отметки 2 033 669.

Наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Москве — 6 730. Также в пятёрке регионов-лидеров Петербург — 3 774 случая, Московская область — 1 351, Нижегородская область — 499, Архангельская область — 392.