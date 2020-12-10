Иткин внес инициативу об освобождении россиян от взносов на капремонт на время пандемии

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин внес в Законодательное собрание Петербурга проект постановления, согласно которому жители России должны быть освобождены от взносов на капитальный ремонт при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В пояснительной записке депутат написал, что введенные в пандемию ограничения и запреты для физических и юридических лиц отрицательно сказались на благосостоянии жителей страны, многие из которых потеряли работу.

"Таким образом, предусмотренная проектом закона инициатива является мерой поддержки граждан в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - заявил автор документа.

Напомним, взносы на капремонт для петербуржцев с нового года планируется поднять на 3 рубля. При этом объем софинансирования фонда капитального ремонта из городской казны, согласно принятому бюджету региона на 2021 год, остается незначительным. Ранее несколько оппозиционных депутатов предлагали поправки, увеличивающие эту долю. Однако их предложения сначала не поддержали в Смольном, а затем отклонило парламентское большинство. Во фракции ЛДПР при этом заявили о поддержке предложенного проекта бюджета.

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