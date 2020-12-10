"Не распушится": Петербуржцы протестуют против облезлой новогодней ели за 10 млн рублей

Впервые за 7 лет появившаяся на Дворцовой площади живая новогодняя ель вызвала недовольство петербуржцев - горожан не устраивает её недостаточная объемность: выразить своё негодование вышла Юлиана Иванова, вставшая у дерева в пикет с плакатом "Не распушится". Фото опубликовано в Instagram девушки.

100-летняя ель, напомним, обошлась городу в 10 млн рублей. 25-метровое дерево выбрали в одном из заказников Всеволожского района Ленобласти. Дополнительно ёлку украсят ретро-игрушками за 3 млн рублей.

В целом на праздничное оформление Петербурга было выделено 180 млн рублей.

В Смольном облезлость дерева объяснили особенностями транспортировки дерева такого большого размера. В ответственном за новогоднее убранство комитете по печати в разговоре с Telegram-каналом "Подъём" заявили, что при перевозке "всегда что-то ломается", а ель "обнищала" лишь на 10% веток. Чиновники заверили: в ближайшее время ёлка "расправится".

В Telegram-канале "Протестный Петербург" показали, каким образом, вероятнее всего, дерево приобретёт необходимый объём.

Фото: "Протестный Петербург"