Суд оштрафовал администрацию поселка Шушары за нецелевые расходы

Мировой судья участка №180 назначил административный штраф в размере более 1 млн рублей местной администрации МО "поселок Шушары" за нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе Контрольно-счетной палаты.

В КСП подчеркнули, что административное производство было начато по результату их проверки, которая прошла под руководством аудитора Юрия Шутова. Контролирующий орган выявил более 150 нарушений на общую сумму 46 миллионов рублей, из которых 39 миллионов – нецелевое использование средств местного бюджета.

В частности, КСП установила, что местная администрация более 35 миллионов рублей израсходовала на благоустройство земельных участков, которые находятся в собственности Петербурга, физических и юридических лиц. Как нецелевые расходы было расценено финансирование муниципалами репетиций ансамблей "Гармония", "Пулковчанка" и "Славяночка", пошив костюмов для их выступлений, а также оплата игр по лазертагу для воспитанников оздоровительного лагеря.