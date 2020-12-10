Закс Ленобласти внёс в Госдуму законопроект, направленный на помощь обвиняемым

Заксобрание Ленинградской области просит федеральных парламентариев изучить законопроект о внесении корректив в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы обвиняемый по уголовному делу мог ознакомиться с материалами расследования не позднее, чем за 30 дней до истечения предельного срока содержания под стражей.

"Формальное отсутствие в части пятой статьи 109 УПК РФ прямого указания на необходимость предъявления обвиняемому в установленный срок всех материалов уголовного дела приводит к тому, что фактически обвиняемый получает одномоментный доступ к ограниченному количеству материалов уголовного дела", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Добавим, на недостаточное количество времени для ознакомления с материалами дела жаловался адвокат председателя совета директоров ОАО "Компания "Усть-Луга" Валерия Израйлита, обвиняемого в двух эпизодах крупного мошенничества.