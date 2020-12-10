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12:41

На установку и украшение главной кремлёвской ёлки потратят 8 млн рублей

фото ЗакС политика На установку и украшение главной кремлёвской ёлки потратят 8 млн рублей

Управделами президента собирается потратить 7,9 млн рублей на установку и украшение главной ёлки страны, которая разместится на Соборной площади у Кремля: соответствующий тендер обнаружили на портале госзакупок "Открытые медиа".

В нынешнем году как сама ель, так и работы по её монтажу, подорожали на 25%.

Тендер достался компании "СМП 768": фирме предстоит представить чиновникам три варианта дизайн-проекта ёлки, купить гирлянды и игрушки к ней, а также доставить дерево в Кремль. На украшения выделено чуть более 940 тысяч рублей.

Водрузить и придать праздничный вид представительнице сосновых подрядчик должен до 25 декабря. В контракт также входят демонтаж и распил ели постфактум новогодних торжеств.

В прошлом году новогодняя ёлка обошлась Кремлю в 6,3 млн рублей.

Добавим также, нынешнюю кремлёвскую ёлку спилили накануне, 9 декабря, в подмосковном Наро-Фоминском лесничестве. Высота дерева - 25 метров, а возраст - 96 лет.

Для сравнения, живая петербургская ель обошлась бюджету города в 13 млн рублей. Петербуржцы уже выказывают недовольство её внешним видом, заявляя, что дерево спилили неказистое.

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