В Смольном объяснили, почему СК провел рейды по барам, а по церквям - нет

Нет никакой необходимости жестких проверок церковных богослужений на предмет соблюдения предписанных санитарно-эпидемиологических норм, заявил во время онлайн-брифинга 10 декабря руководитель ситуационного центра по вопросам соблюдений стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.

Отвечая на вопрос, почему Следственный комитет не проводит рейды по православным храмам Петербурга также, как провел на днях по городским барам, Ситов заявил, что религиозные организации не относятся к числу злостных нарушителей:



- Все разработанные стандарты безопасности учитываются и в зонах действия общественных мероприятий, проводимых в церквях. Я обладаю информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты. Все выполняется, все меры предпринимаются. Давайте будем откровенны. Как вы представляете себе Следственный комитет в церкви? Тем более, что они (церковные служащие - ЗАКС.Ру) не являются какими-то злостными нарушителями.

Вместе с тем, Ситов отметил, что Смольный мониторит деятельность религиозных организаций. Чиновник подчеркнул, что Следком проводил проверки только в заведениях, которые уже давно числились на плохом счету:

- Следственный комитет пошел в те объекты, в которых неоднократно его не было, где были сначала проверки просто информационные, просто мониторинг осуществлялся, фиксировалось, скажем так, легкое административное правонарушение, потом туда приходили с обычной полицией. Где-то на четвертый-пятый раз возникал Следственный комитет. Это особо злостные нарушители, как их можно с церковью сравнивать? Никакой связи даже близко не существует.

Аналогичную позицию высказала и пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина:

- Как вы себе представляете рейд в церкви? Безусловно, церковь - это не бар.

Ранее в интернет попало видео, на котором видно как сотрудники правоохранительных органов бьют дубинкой и ногами человека, лежащего на полу бара Commode. Позже вице-губернатор Евгений Елин заявил "Фонтанке", что жесткие силовые средства во время "антиковдиного" рейда в ночь на 9 декабря "применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудника полиции и комитета по контролю за имуществом, которые были внутри, не выпускали". Он также отметил, что "со стороны полиции насилие - это обязанность", а насилие со стороны рестораторов по отношению к жителям недопустимо.

Во время брифинга Ситов подтвердил, что сила во время ночного рейда по барам применялась силовиками только один раз и в ответ на неправомерные действия.

На фото митрополит Варсонофий совершает литургию в Александро-Невской лавре, 6 декабря 2020 года/ mitropolia.spb.ru

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