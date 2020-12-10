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14:14

Смольный отслеживает новогодние корпоративы через соцсети

фото ЗакС политика Смольный отслеживает новогодние корпоративы через соцсети

Петербургские власти узнают о закрытых вечеринках и корпоративах, на которых могут нарушаться установленные санитарно-эпидемиологические правила, через несколько каналов информации, в том числе с помощью мониторинга социальных сетей. Об этом сообщил Александр Ситов на онлайн-брифинге 9 декабря.  

Он допустил, что подобные мероприятия будут пресекаться полицией.

- Но, как показывает практика, основные нарушители - это бары, которые работают в центре города, - подчеркнул чиовник. 

Напомним, в начале декабря в Петербурге были приняты новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, с 30 декабря по 3 января предприятия общественного питания должны быть закрыты. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января они не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. 

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