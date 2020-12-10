В комздраве не смогли назвать дату начала вакцинации от COVID-19 в Петербурге

До конца текущего года в Петербурге от коронавируса будут вакцинированы только люди из групп высокого риска, поделились со Znak.com в комитете по здравоохранению.

"Даже по этим группам мы не знаем даты поставки вакцины. Известно, что это будет до конца декабря. Всеобщая вакцинация начнется, возможно, в январе или позже", - пояснила пресс-секретарь ведомства Ольга Рябинина. Она отметила, что на сегодняшний день вакцину опробовали на себе свыше 200 медиков.

К группе высокого риска относятся медицинские и педагогические работники, сотрудники социальных служб, государственные и муниципальные служащие, военные, сотрудники, проходящие службу на границах РФ, и студенты специальных профильных училищ старше 18 лет.

Владимир Путин поручил приступить ко всеобщей вакцинации россиян уже на этой неделе.

На сегодняшний день зарегистрированы две отечественные вакцины от COVID-19: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Клинические испытания препаратов до сих пор не завершены.