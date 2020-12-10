Соловейчик о возможных субсидиях владельцам баров: Бюджет - не бездонная бочка

Глава комитета по промышленной политике Петербурга Кирилл Соловейчик объяснил, почему город не может поддержать субсидиями владельцев заведений, вынужденных нести потери из-за "антикоронавирусных" ограничений.

В ходе онлайн-брифинга 10 декабря чиновник заявил, что обороты бизнеса не сопоставимы с городской казной. По его словам, основным приоритетом бюджетной политики Петербурга остается здравоохранение.

- Бюджет - это не бездонная бочка. Мы, конечно, пополняем его. Пополняет бизнес его достаточно эффективно. Но очень большие расходы в связи с обеспечением системы здравоохранения, - отметил Соловейчик.

Он напомнил, что правительство уже приняло два пакета мер поддержки бизнеса, а сейчас на рассмотрении в Заксобрании находится третий.

Напомним, бары, кафе и рестораны Петербурга, согласно распоряжению городского правительства, могут работать только до 23:00. Начиная с 25 декабря они вынуждены будут закрываться в 19:00, а с 30 декабря по 3 января - вообще уйти на выходные.