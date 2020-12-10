Очередная визитка Путина времён его работы в мэрии Петербурга выставлена за полмиллиона рублей на Avito

Петербурженка опубликовала на Avito объявление о продаже визитки действующего президента России Владимира Путина: за товар автор публикации просит 550 тысяч рублей.

"Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке. В то время работала в компании у его советника", - следует из описания объявления.

На визитке указана должность Путина в то время, когда он работал заместителем мэра Петербурга по международным и внешнеполитическим связям, а также был председателем городского комитета по внешним связям горадминистрации.

Это уже не первый раз, когда на "Авито" выставляются на продажу визитки главы государства. В прошлом году мужчина хотел получить за карточку 50 тысяч рублей. Ещё ранее, в феврале, с молотка за 340 тысяч рублей ушёл автограф президента.