"Яблоко" требует от Беглова проверить декларации 22 мундепов-единороссов

Конфликт между Смольным и независимыми муниципальными депутатами, которые лишились членства в советах из-за нарушений в декларациях, получил продолжение. Партия "Яблоко", от которой избирались два изгнанных мундепа, считает достойными проверки декларации 22 мундепов-единороссов в 17 округах. В партийном заявлении утверждается, что эти 22 человека не указали жилые помещения, которыми пользуются они или их родственники. От губернатора Александра Беглова "Яблоко" требует проверить информацию о возможных нарушениях со стороны единороссов.

"Мы считаем, что сама процедура, когда муниципальные депутаты, представляющие разные политические силы, могут использовать такой механизм для лишения мандатов своих оппонентов, абсолютно недопустима. Депутатов избирают граждане, и право лишать их статуса должен иметь только суд. Но раз процедура в законе придумана такая, мы не допустим двойных стандартов. Коль уж Беглов разглядел соринку в чужом глазу, пусть теперь занимается бревном в собственном", - прокомментировал ситуацию председатель "Яблока" Николай Рыбаков.

Если отсутствие жилой недвижимости у кого-либо из 22 мундепов подтвердится, Рыбаков предлагает градоначальнику взаимодействовать с фондом "Ночлежка" для решения проблемы.

Ранее исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, не найдя в декларации Беглова государственной резиденции в Комарово, выразил готовность подать на него в суд.

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