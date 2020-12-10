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15:45

"Яблоко" требует от Беглова проверить декларации 22 мундепов-единороссов

фото ЗакС политика "Яблоко" требует от Беглова проверить декларации 22 мундепов-единороссов

Конфликт между Смольным и независимыми муниципальными депутатами, которые лишились членства в советах из-за нарушений в декларациях, получил продолжение. Партия "Яблоко", от которой избирались два изгнанных мундепа, считает достойными проверки декларации 22 мундепов-единороссов в 17 округах. В партийном заявлении утверждается, что эти 22 человека не указали жилые помещения, которыми пользуются они или их родственники. От губернатора Александра Беглова "Яблоко" требует проверить информацию о возможных нарушениях со стороны единороссов.

"Мы считаем, что сама процедура, когда муниципальные депутаты, представляющие разные политические силы, могут использовать такой механизм для лишения мандатов своих оппонентов, абсолютно недопустима. Депутатов избирают граждане, и право лишать их статуса должен иметь только суд. Но раз процедура в законе придумана такая, мы не допустим двойных стандартов. Коль уж Беглов разглядел соринку в чужом глазу, пусть теперь занимается бревном в собственном", - прокомментировал ситуацию председатель "Яблока" Николай Рыбаков.

Если отсутствие жилой недвижимости у кого-либо из 22 мундепов подтвердится, Рыбаков предлагает градоначальнику взаимодействовать с фондом "Ночлежка" для решения проблемы.

Ранее исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, не найдя в декларации Беглова государственной резиденции в Комарово, выразил готовность подать на него в суд.


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Анисимов Владимир Евгеньевич 
Богданова Ольга Николаевна 
Бондарев Василий Васильевич  
Громова Елена Николаевна 
Густова Екатерина Михайловна 
Данилюк Татьяна Федоровна 
Ежов Денис Владимирович 
Иванова Вера Дмитриевна 
Иванова Гильнур Вагизовна 
Капралов Антон Сергеевич 
Кашкаров Юрий Федорович 
Крайнев Сергей Александрович 
Кучер Вадим Юрьевич 
Москвин Роман Анатольевич 
Овчинников Андрей Сергеевич 
Просвирин Валерий Валентинович 
Романюк Ирина Евгеньевна 
Стариков Дмитрий Алексеевич 
Старых Александр Александрович 
Тихонов Евгений Михайлович 
Чангян Вараздат Ашотович 
 

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