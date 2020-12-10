Минздрав Турции уточнил позицию по вакцине "Спутник V": об отказе от закупок речи не идет

Источник в пресс-службе турецкого Министерства здравоохранения сообщил РИА "Новости" о том, что накануне, 9 декабря, произошло недоразумение, и СМИ ошибочно поняли и растиражировали высказывания главы ведомства Фахреттина Коджи. На самом деле чиновником не имелось в виду, что Турция отказывается от приобретения вакцины от коронавируса "Спутник V". Верна, как оказалась, следующая цитата.

"Насчет российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет", - приводит ее агентство.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) восприняли распространение недостоверной информации как злонамеренное действие в отношении репутации России и отечественного производителя.

"Первая зарегистрированная в мире вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" стала объектом негативной информационной атаки в РФ и за рубежом по конкурентным или политическим причинам. <...> Сегодняшний случай с распространением fake news о якобы высказанном намерении властей Турции отказаться от закупок вакцины "Спутник V", которое не соответствовало действительности, стал еще одним фактом публикации недостоверной информации с упоминанием российской вакцины", - гласит сообщение от пресс-службы фонда.