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16:05

Прокуратура решила проверить, не связана ли глава штаба Навального в Петербурге с разведкой Израиля

фото ЗакС политика Прокуратура решила проверить, не связана ли глава штаба Навального в Петербурге с разведкой Израиля

Руководительница штаба Алексея Навального в Петербурге Ирина Фатьянова сообщила ЗАКС.Ру, что полторы недели назад ее вызывали для объяснений в прокуратуру. Оппозиционерка отказалась отвечать на вопросы, сославшись на 51 статью Конституции.

9 декабря Фатьянова получила материалы, по которым проводилась проверка. "Навальнистка" выложила в своем Telegram-канале "запрос СМИ" в прокуратуру. В документе замазаны контактные данные отправителя, но указан обратный электронный адрес с доменом РИА "ФАН", входящего в медиагруппу "Патриот", попечительский совет которого возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин.

В запросе, в частности, говорится, что Фатьянова с 2000 по 2010 год работала в Новосибирске в Израильском культурном центре при посольстве Израиля. Автор обращения утверждает, что центр якобы подчиняется бюро по связям "Натив", которое в документе характеризуется как спецслужба Израиля. 

Фатьянова подтвердила ЗАКС.Ру, что работала в этой организации, но отметила, что значительно позже, а в 2000 году ей было 11 лет. 

- Это обычная организация, которая занимается культурным обменом между Израилем и Россией, - рассказала Фатьянова. - К спецслужбам она не имеет никакого отношения. 

Кроме того, в запросе утверждается, что основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией якобы финансируется из-за рубежа, оказывая, в свою очередь, материальную поддержку, региональным штабам политика и проекту "Умное голосование".

По словам Фатьяновой, прокуратура уже ответила изданию, сообщив о том, что запрос был перенаправлен в ФСБ и МВД для дальнейших проверок представленной в документе информации.

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