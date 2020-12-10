Путин о деле Сафронова: Его же осудили не за то, что он работал журналистом

На встрече с членами президентского Союза по правам человека глава государства Владимир Путин предложил относиться к делу о госизмене против экс-сотрудника "Коммерсанта" Ивана Сафронова, находящегося в настоящеее время в СИЗО, не как к преследованию пишущего журналиста.

"Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", - приводит слова Путина РИА "Новости".

Президент дал понять, что относится к нарушителям статьи, по которой возбудили громкое дело, со всей серьезностью и бескомпромиссно.

"Это предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание за все, что они делают", - заявило первое лицо РФ, добавив при этом, что недопустимы подобные гонения на распространителей открытой информации.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вскоре поправил начальника, признав, что тот оговорился, употребив в отношении подследственного глагол "осудили".

Напомним, что дело Сафронова, арестованного нынешним летом, ведется в закрытом режиме, так как затрагивает государственную тайну, которую мужчина, по версии следствия, передал чешскому знакомому. Журналистское сообщество организовало целую кампанию в поддержку 30-летнего арестанта, которому грозит до 20 лет заключения.