18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:55

Путин о деле Сафронова: Его же осудили не за то, что он работал журналистом

фото ЗакС политика Путин о деле Сафронова: Его же осудили не за то, что он работал журналистом

На встрече с членами президентского Союза по правам человека глава государства Владимир Путин предложил относиться к делу о госизмене против экс-сотрудника "Коммерсанта" Ивана Сафронова, находящегося в настоящеее время в СИЗО, не как к преследованию пишущего журналиста.

"Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", - приводит слова Путина РИА "Новости".

Президент дал понять, что относится к нарушителям статьи, по которой возбудили громкое дело, со всей серьезностью и бескомпромиссно.

"Это предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание за все, что они делают", - заявило первое лицо РФ, добавив при этом, что недопустимы подобные гонения на распространителей открытой информации.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вскоре поправил начальника, признав, что тот оговорился, употребив в отношении подследственного глагол "осудили".

Напомним, что дело Сафронова, арестованного нынешним летом, ведется в закрытом режиме, так как затрагивает государственную тайну, которую мужчина, по версии следствия, передал чешскому знакомому. Журналистское сообщество организовало целую кампанию в поддержку 30-летнего арестанта, которому грозит до 20 лет заключения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

4 декабря, 11:05 Минобороны проведёт собственную экспертизу по делу Ивана Сафронова

30 ноября, 12:33 Ивана Сафронова оставили в СИЗО до марта 2021 года

30 ноября, 10:43 Журналистов и родственников Ивана Сафронова не пускают на заседание суда

6 ноября, 18:22 Иван Сафронов обжаловал отказ СК, запретившего ему общение с матерью

23 октября, 17:30 Сафронову отказали в общении с матерью, так как он может "завербовать" её или связаться с иноразведкой

23 октября, 15:27 Главреда BAZA Могутина оштрафовали за пикет в поддержку Сафронова

19 октября, 10:46 Следователи считают, что чешский приятель Сафронова был человеком, завербовавшим его

8 октября, 10:25 Рогозин надеется, что его советника Сафронова оправдают

3 октября, 11:50 Защита Сафронова обжаловала постановление ФСБ о возбуждении дела против него

22 сентября, 15:55 Следователь ФСБ не стал объяснять Сафронову суть обвинения, так как "не понял суть ходатайства"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:56 Суд отклонил иск к Собянину, касающийся коррупции в Москве

18:21 Ходорковский опроверг заявление Путина о косвенном признании им вины по делу ЮКОСа

17:59 Сторонники "Левого фронта" выступили против дистанционного обучения у стен Госдумы

17:55 "В моей камере проводился обыск": Политолог Соловей отправил "весточку" из спецприемника

17:45 Предложение создать российский аналог ЕСПЧ встретило одобрение у Путина

17:20 За вклад в борьбу с коронавирусом Беглов помимо врачей наградил Варсонофия

17:15 ЗакС Петербурга будет читать Elle, "Идеи вашего дома" и "Караван историй"

16:55 Путин о деле Сафронова: Его же осудили не за то, что он работал журналистом

16:25 Путин указал на отсутствие злоупотреблений силовиков в истории с самоубийством Славиной

16:05 Прокуратура решила проверить, не связана ли глава штаба Навального в Петербурге с разведкой Израиля

15:45 "Яблоко" требует от Беглова проверить декларации 22 мундепов-единороссов

15:25 Минздрав Турции уточнил позицию по вакцине "Спутник V": об отказе от закупок речи не идет

15:18 Муниципал: Рабочая группа ГИК рекомендовала ИКМО "Ланское" признать результаты выборов по 2 округу недействительными

14:49 Очередная визитка Путина времён его работы в мэрии Петербурга выставлена за полмиллиона рублей на Avito

14:45 Соловейчик о возможных субсидиях владельцам баров: Бюджет - не бездонная бочка

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru