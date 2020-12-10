ЗакС Петербурга будет читать Elle, "Идеи вашего дома" и "Караван историй"

Законодательное собрание Петербурга объявило аукцион на поставку периодики в 2021 году. Максимальная стоимость услуг составляет 1,26 млн рублей.

В материалах закупки перечислены издания, которые хочет получать ЗакС - всего 99 наименований. Основная часть из них узконаправленные издания о госслужбе, экономике и политике, а также деловые газеты и журналы: "Коммерсант", "Деловой Петербург", "МК в Питере" и другие. При этом, встречаются и более развлекательные форматы, как, например, "Караван историй", "Домашний очаг", Psychologies, литературный журнал "Нева" и издания о путешествиях "Вокруг света". Руководство последнего в начале декабря сообщило о временном приостановлении печати бумажной версии журнала.

Также городскому парламенту требуется подписка на модные журналы Elle и Burda. Хочет ЗакС читать и про здоровье - заказаны газета "ЗОЖ" и "Здоровье", и про дизайн помещений - в списке "Красивые квартиры" и "Идеи вашего дома". Встречаются в перечне и издания "Популярная механика", "Искусство", "Иностранная литература" и "За рулем". При этом, непосредственно за рулем депутаты оказываются редко - практически для каждого предусмотрен служебный автомобиль с личным водителем, которые оплачиваются за счет бюджета администрацией губернатора.

Большинство перечисленных в материалах закупки изданий требуются в единственном экземпляре, но 29 наименований в ЗакСе ждут в двух-шести комплектах.

На 2020 год парламент заказывал на 12 изданий меньше. Из списка пропали, в частности, Men's Health, "Деревенские заготовки", "Дачный совет" "Моя прекрасная дача", "Мир садовода". В закупке на 2020 год максимальная сумма составляла 1,22 млн рублей, но контракт заключили на 821 тысячу рублей.

София Саттарова