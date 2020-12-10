18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:45

Предложение создать российский аналог ЕСПЧ встретило одобрение у Путина

фото ЗакС политика Предложение создать российский аналог ЕСПЧ встретило одобрение у Путина

Во время беседы с членами президентского Совета по правам человека главе РФ Владимир Путин поддержал прозвучавшую из уст юриста Евгения Мысловского инициативу о создании отечественного аналога Страсбургского суда (ЕСПЧ).

"В принципе, идея сама по себе правильная", - согласился цитируемый "Интерфаксом" Путин, добавив, что ее "надо проработать" с учетом необходимости "определенных изменений".

Второе предложение Мысловского, желающего возродить в стране должность следственного судьи, который мог бы предотвращать злоупотребления в ходе следствия, президент оценил более скептически, сославшись на исторический опыт.

"Он не прижился у нас, этот институт, он начал угасать и постепенно ушел. И вы правильно сказали, что можно себе представить, что и в этом случае будут нарушения", - считает Путин.

По мысли президента, для искоренения неправовых действий во время дознания трудно подобрать универсальное и безотказное средство, и им точно не может считаться институт следственного судьи.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:56 Суд отклонил иск к Собянину, касающийся коррупции в Москве

18:21 Ходорковский опроверг заявление Путина о косвенном признании им вины по делу ЮКОСа

17:59 Сторонники "Левого фронта" выступили против дистанционного обучения у стен Госдумы

17:55 "В моей камере проводился обыск": Политолог Соловей отправил "весточку" из спецприемника

17:45 Предложение создать российский аналог ЕСПЧ встретило одобрение у Путина

17:20 За вклад в борьбу с коронавирусом Беглов помимо врачей наградил Варсонофия

17:15 ЗакС Петербурга будет читать Elle, "Идеи вашего дома" и "Караван историй"

16:55 Путин о деле Сафронова: Его же осудили не за то, что он работал журналистом

16:25 Путин указал на отсутствие злоупотреблений силовиков в истории с самоубийством Славиной

16:05 Прокуратура решила проверить, не связана ли глава штаба Навального в Петербурге с разведкой Израиля

15:45 "Яблоко" требует от Беглова проверить декларации 22 мундепов-единороссов

15:25 Минздрав Турции уточнил позицию по вакцине "Спутник V": об отказе от закупок речи не идет

15:18 Муниципал: Рабочая группа ГИК рекомендовала ИКМО "Ланское" признать результаты выборов по 2 округу недействительными

14:49 Очередная визитка Путина времён его работы в мэрии Петербурга выставлена за полмиллиона рублей на Avito

14:45 Соловейчик о возможных субсидиях владельцам баров: Бюджет - не бездонная бочка

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru