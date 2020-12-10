Ходорковский опроверг заявление Путина о косвенном признании им вины по делу ЮКОСа

Между президентом Владимиром Путиным и политэмигрантом Михаилом Ходорковским 10 декабря произошла заочная полемика, начало которой положила дискуссия на встрече главы государства с Советом по правам человека. Рассуждая о правоприменении помилования, Путин обратился к случаю с Ходорковским в 2013 году перед его освобождением, когда оппозиционер якобы признал вину по делу ЮКОСа.

"Он косвенно признал, косвенно все равно. В письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела. И я пошел на это и помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой", - произнесло первое лицо в эфире "России 24".

В ответ в своем микроблоге Ходорковский вскоре опроверг заявление оппонента.

"Ни прямого, ни косвенного признания вины не было. Владимир Путин или не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины или умышленно вводит в заблуждение. Мы противники, но я благодарен за возможность попрощаться с мамой и не в претензии, если это возрастная забывчивость", - гласит его твит.

Напомним, что в местах лишения свободы Ходорковский находился с 2003 по 2013 годы. Ему как бывшему владельцу нефтяной компании ЮКОС инкриминировали сначала мошенничество и неуплату налогов, а по второму делу - хищение энергоресурсов. Впоследствии Европейский суд по правам человека постановил, что в деле ЮКОСа было нарушено право на справедливое судебное разбирательство.

Фото: Михаил Ходорковский / Facebook