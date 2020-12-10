Муниципалы поселка Тярлево пообещали награду за лучшее оформление придомового участка к Новому году

Глава местной администрации поселка Тярлево Андрей Николаев 8 декабря подписал постановление о проведении конкурса "Новогоднее украшение". За лучшее оформление приусадебного участка обещают награду.

Проведение конкурса объяснили желанием художественно оформить поселок к праздникам и развить творческую и общественную активность жителей Тярлево.

В положении о проведении "Новогоднего украшения" подчеркивается, что оформление должно соответствовать новогодней тематике и должно быть выполнено в едином стиле. Особое внимание обещают обратить на оригинальность и "применение нестандартных творческих и технических решений".

Оценивать участников конкурса будет комиссия, в которую войдут депутаты местного совета, сотрудники муниципальной администрации и жители. Комиссия осуществит обход объектов и каждому выставит баллы.

Администрация Тярлево принимает заявки на участие в конкурсе до 25 декабря, а 30 декабря обещает подвести итоги.