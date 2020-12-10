США ввели санкции против связанных с Кадыровым людей и фирм

Правительство США расширило список фигурантов так называемого "акта Магнитского", и включило туда физических и юридических лиц, близких к главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщает сайт американского Минфина.

Речь идет о борце Тимуре Дузагаеве, помощнике Кадырова Даниле Мартинове, президентском полпреде Чечни Зияде Сабсаби, полицейском Вахите Усмаеве и тренере по конному спорту Вахите Усмаеве. Санкции также распространились на футбольный клуб "Ахмат", Фонд имени Ахмата Кадырова, девелопера "МегаСтройИнвест" и ООО "Чеченские минеральные воды".

Нынешним летом США запретили въезд на свою территорию самому Кадырову и членам его семьи. В акте Магнитского он тоже фигурирует, что означает запрет на владение активами в США.