"Фонтанка": Бесплатная транспортировка до сеансов КТ пока не пользуется популярностью

Инициатива Смольного отказаться от услуг карет скорой помощи и почти за 70 млн рублей организовать бесплатную транспортировку петербуржцев до сеансов компьютерной томографии пока приносит скромные результаты, о чем пишет "Фонтанка".

Изданию удалось поговорить с двумя подрядчиками, которым доверили развозить больных - ООО "Гермес" и "Драйв". Если первая компания получила около двадцати звонков от потребителей услуги, то во вторую звонили еще меньше.

Отметим, что в городе также в частном порядке подвозят до больных участковых врачей, и звнимаются этим пока исключительно добровольцы.