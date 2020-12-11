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9:28

Собственнику разрушающегося особняка Черкасского дали два года на его восстановление

фото ЗакС политика Собственнику разрушающегося особняка Черкасского дали два года на его восстановление

Дзержинский райсуд Петербурга удовлетворил иск КГИОП, обязав собственника особняка Черкасского в течение ближайших двух лет восстановить здание.

Собственник здания - миллиардер Борис Берсон - систематически игнорирует все выписываемые ему штрафы и не восстанавливает продолжающий увядать объект культнаследия.

Отныне у владельца есть месяц на то, чтобы по периметру закрыть контур особняка металлическими листами.

Далее необходимо в течение трёх месяцев законсервировать дом, а на полную его реставрацию отведено 24 месяца. В случае, если этого опять не будет сделано, бизнесмену придется платить внушительные неустойки.

Особняк, напомним, почти целиком принадлежит Берсону. Суд и ранее неоднократно штрафовал его за несоблюдение правил сохранения исторического здания, однако бизнесмен игнорировал и заседания, и предписанные ему санкции, предпочитая проводить время в Израиле. Берсон является совладельцем холдинга "Адамант". 

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