Минстрой ожидает роста цен на недвижимость в Петербурге

Согласно выпущенному Минстроем приказу, средняя рыночная цена квадратного метра жилья в 2021 году составит 49,17 тысяч рублей, что на 539 рублей больше, чем сейчас, информируют "Известия".

В то же время квадратный метр недвижимости в Петербурге в грядущем году подорожает на 2-3 тысячи рублей. В Ленинградской области рост цен составит порядка 4 тысяч рублей.

Самый заметный прирост ценовых показателей ожидается в Москве и на Дальнем Востоке - до 9,5 тысяч рублей за квадратный метр.

Самое дешевое жильё будет в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области, где кв метр жилья будет стоить от 31,5 тысячи рублей.

При этом, как уточняет ГК "Бюллетень недвижимости", реальная стоимость жилья на первичном рынке Северной столицы значительно выше - порядка 140 тысяч рублей за м2.