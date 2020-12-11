18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:21

Думский единоросс предлагает признать Greenpeace нежелательной организацией

фото ЗакС политика Думский единоросс предлагает признать Greenpeace нежелательной организацией

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", руководитель комитета по собственности Николай Николаев полагает, что международную экологическую организацию Greenpeace следует признать нежелательной, так как она якобы "ведет подрывную деятельность". Соображениями на сей счёт политик поделился в своём Telegram-канале.

Николаев считает, что Greenpeace негативно влияет на законотворческий процесс, давит на органы власти, организует информационные кампании против российского правительства и вводит в заблуждение россиян.

"Чем быстрее мы станем открыто и честно говорить о подрывной деятельности Гринпис, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация", - призывает единоросс.

В России нежелательной можно признать ту или иную организацию - причём, иностранную тоже - начиная с 2015 года. Включенным в соответствующий список им запрещается создавать структуры на территории страны, распространять информационные материалы, проводить операции со средствами или имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 декабря, 17:06 Экоактивисты сетуют на организацию новых свалок в Невском районе старыми нарушителями

26 ноября, 16:27 Росприроднадзор выдал предписание деревообрабатывающему предприятию в Понтонном

24 ноября, 18:47 Прокуратура сочла недостаточными действия властей по предотвращению загрязнения океана на Камчатке

23 ноября, 15:15 Более 40 экологических движений обратились к кабмину из-за свалки в Угольной гавани

23 ноября, 14:46 "Ленфильм" заплатит 620 тысяч рублей за дерево, упавшее на чужой автомобиль

22 ноября, 12:20 Река Новая в очередной раз окрасилась в аномальный цвет

16 ноября, 20:58 В комитете по природопользованию объяснили загрязнение воды в Кронштадте

13 ноября, 15:30 Экологи выявили очередную промышленную свалку в Невском районе

6 ноября, 13:33 Прокуратура занялась "бетонной рекой" в районе Кингисеппа

29 октября, 11:56 "Газпром" стал ответчиком по иску Росприроднадзора на рекордную для себя сумму


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:40 Установлена причина смерти петербуржца, не добравшегося до дома после лечения от COVID-19

12:06 Объявившей голодовку хабаровской журналистке, освещавшей протесты, отменили арест

11:51 В Greenpeace посоветовали депутату Николаеву согласовывать заявления "с политикой РФ"

11:41 Сын водителя, погибшего в ДТП с участием Ефремова, требует от актёра 300 тысяч рублей компенсации

11:19 Вице-губернатор Бельский выступит в ЗакСе 16 декабря

11:12 В РФ поставлен очередной антирекорд по COVID-смертям: за сутки погибли 613 человек

10:55 В Минобороны заявили о попытках дискредитировать "Спутник V" за рубежом

10:21 Думский единоросс предлагает признать Greenpeace нежелательной организацией

9:55 Минстрой ожидает роста цен на недвижимость в Петербурге

9:28 Собственнику разрушающегося особняка Черкасского дали два года на его восстановление

10 декабря, 20:50 "Фонтанка": Бесплатная транспортировка до сеансов КТ пока не пользуется популярностью

10 декабря, 20:26 Жители Архангельска отстояли право отзыва главы города

10 декабря, 20:11 Создатели "Карты сопротивления" заявили о закрытии инициативы

10 декабря, 19:53 США ввели санкции против связанных с Кадыровым людей и фирм

10 декабря, 19:42 Муниципал: Смольный сообщил о проверке деклараций 13 муниципальных депутатов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru