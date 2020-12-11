Думский единоросс предлагает признать Greenpeace нежелательной организацией

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", руководитель комитета по собственности Николай Николаев полагает, что международную экологическую организацию Greenpeace следует признать нежелательной, так как она якобы "ведет подрывную деятельность". Соображениями на сей счёт политик поделился в своём Telegram-канале.

Николаев считает, что Greenpeace негативно влияет на законотворческий процесс, давит на органы власти, организует информационные кампании против российского правительства и вводит в заблуждение россиян.

"Чем быстрее мы станем открыто и честно говорить о подрывной деятельности Гринпис, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация", - призывает единоросс.

В России нежелательной можно признать ту или иную организацию - причём, иностранную тоже - начиная с 2015 года. Включенным в соответствующий список им запрещается создавать структуры на территории страны, распространять информационные материалы, проводить операции со средствами или имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур.