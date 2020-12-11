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11:12

В РФ поставлен очередной антирекорд по COVID-смертям: за сутки погибли 613 человек

фото ЗакС политика В РФ поставлен очередной антирекорд по COVID-смертям: за сутки погибли 613 человек

Оперативный штаб опубликовал обновленную суточную статистику по количеству новых заражений коронавирусом: так, за последние 24 часа инфекцию подхватили 28 585 россиян, проживающих в 85 регионах. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло отметки 2 597 711.

В то же время побит очередной антирекорд по COVID-смертям: за минувшие сутки болезнь унесла жизни 613 человек. За всё время с момента распространения инфекции по стране её жертвами стали 45 893 граждан.

Излечились при этом ещё 26 171 инфицированный, а общее количество переболевших превысило 2 млн - 2 059 840.

Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Москве — 7 215, Петербурге — 3 779, Московской области — 1 370, Нижегородской области — 495.

В Северной столице известно о почти 167 тысячах заболевших с начала пандемии. Скончались 6178 (плюс 69 за последние сутки), выздоровели 94 188 (плюс 2380).

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