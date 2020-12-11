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11:19

Вице-губернатор Бельский выступит в ЗакСе 16 декабря

фото ЗакС политика Вице-губернатор Бельский выступит в ЗакСе 16 декабря

В рамках "часа правительства" Законодательного собрания Петербурга 16 декабря на вопросы депутатов ответит заместитель губернатора Александр Бельский. Об этом 11 декабря в ходе заседания комитета по законодательству сообщил единоросс Денис Четырбок.

По его словам, решение о приглашении вице-губернатора в ЗакС было принято на совете фракций. Доклад Бельского начнется в 11:00. 

Чиновник отвечает в городском правительстве за взаимодействие со СМИ и молодежную политику, а также курирует комитет территориального развития. Напомним, на состоявшемся 9 декабря заседании ЗакСа председатель городского парламента Вячеслав Макаров резко раскритиковал публикации в нескольких электронных изданиях о том, что в квартире его дочери якобы прошел обыск. Спикер назвал эту информацию "фейком".

Среди других вопросов, включенных в проект повестки очередного заседания, - второе чтение законопроекта о развитии добровольчества, принятого за основу еще в 2018 году, а также поправки в закон об Общественной палате Петербурга.

16 декабря, вероятно, состоится предпоследнее пленарное заседание ЗакСа в 2020 году. Четырбок объявил, что в следующую пятницу, 18 декабря, комитет по законодательству соберется в последний раз перед зимними каникулами. 


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