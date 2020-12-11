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11:41

Сын водителя, погибшего в ДТП с участием Ефремова, требует от актёра 300 тысяч рублей компенсации

фото ЗакС политика Сын водителя, погибшего в ДТП с участием Ефремова, требует от актёра 300 тысяч рублей компенсации

Сын Сергея Захарова - водителя, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова - требует от актёра 300 тысяч рублей в качестве компенсации судебных издержек, извещает ТАСС, ссылаясь на представителя потерпевшего Сергея Аверцева.

"Мы отправили по почте иск с требованием о компенсации судебных издержек на 300 тысяч рублей в отношении Ефремова. Мы заявили этот иск в рамках уголовного дела, поэтому наше исковое заявление отправлено в Пресненский суд Москвы", - уточнил Аверцев.

Ранее суд прекратил производство по иску родственников Захарова: близкие погибшего отказались от претензий.

"Все наши требования были удовлетворены полностью, в полном объеме. Все, что мы хотели, мы получили. Таким образом рассмотрение дальнейшего иска не имеет никакого значения. Может быть, об этом можно было еще говорить с коллегами, но никто сегодня на заседание кроме нас с адвокатом Хайруллиной не пришел, и мы закончили это дело к нашему полному удовлетворению", - рассказывал в беседе с "МБХ медиа" адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Ефремов уже выплатил троим родственникам Захарова по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

Актёра, напомним, осудили на 8 лет за смертельное ДТП, виновником которого его признали. 

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