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11:51

В Greenpeace посоветовали депутату Николаеву согласовывать заявления "с политикой РФ"

фото ЗакС политика В Greenpeace посоветовали депутату Николаеву согласовывать заявления "с политикой РФ"

Руководство отделения Greenpeace в России прокомментировало предложение депутата Госдумы от "Единой России" Николая Николаева признать организацию нежелательной. 

Накануне президент Владимир Путин, встречаясь с членами Совета по правам человека, заявил о важности работы экспертов Greenpeace, отметил директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе организации Иван Блоков.

"Мне кажется, что было бы разумным, если бы господин Николаев, перед тем, как делать публичные заявления такого рода, согласовывал их с политикой РФ, озвученной Президентом России", - передает слова Блокова пресс-служба Greenpeace.

Он также сообщил, что многие законопроекты, против которых выступают экологи, в случае принятия будут выгодны коммерческим структурам, но не населению в целом. По словам Блокова, обвинения в адрес Greenpeace звучат и в других странах. В частности, один из австралийских политиков упрекал "зеленых" в "связях с КГБ".

"Что же касается давления Гринпис на Госдуму и Правительство, то мне очень интересно, какое давление испытывают Дума и российское Правительство от маленькой общественной организации, так что от него надо защищаться. Я в некотором недоумении", - заявил Блоков.

Напомним, Николаев написал в своем Telegram-канале, что Greenpeace негативно влияет на законотворческий процесс в России, давит на органы власти, организует информационные кампании против российского правительства и вводит в заблуждение россиян.

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