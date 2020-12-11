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12:37

Комитет по промышленной политике: Разрешение работы общепита в ночное время не рассматривается

фото ЗакС политика Комитет по промышленной политике: Разрешение работы общепита в ночное время не рассматривается

Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов на пресс-конференции в ТАСС 11 декабря сообщил, что пока власти города не рассматривают вариант разрешения работы заведений общественного питания в ночное время. По его словам, это вопрос федерального значения и решать его следует с федеральным Роспотребнадзором. 

Зампред комитета сообщил, что власти услышали рестораторов и поняли, чего они хотят. Все предлагаемые смягчения можно обсуждать, кроме работы в новогоднюю ночью, заявил Ситов:

- Мы все понимаем, что это праздник, проводимый с широкой душой, поэтому, наверно, все кроме новогодней ночи может обсуждаться. Но это может обсуждаться, сейчас рано говорить о каких-то конкретных точечных мероприятиях, которые будут отменены. 

Среди обсуждаемых вариантов: продление работы до 23:00 часов в новогодние праздники и разрешение на прием посетителей 2 и 3 января, сообщил зампред. Пока, по его словам, время есть, и все зависит от эпидемиологической ситуации в городе. Если число заболевших и число госпитализированных уменьшится, то снятие ограничений более вероятно, заявил Ситов. 

 

София Саттарова

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