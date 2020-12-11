Башкирского экс-кандидата в депутаты оштрафовали за чрезмерно громкий голос

Городской суд Нефтекамска решил оштрафовать на 2 тысячи рублей экс-кандидата в депутаты горсовета от КПРФ Тагира Кагарманова за создание помех участию избирателей в сентябрьском голосовании (статья 5.69 КоАП).

"Девятого числа начался суд. Хотя по этой статье максимальный штраф - 5 тысяч рублей, суд шел в течение всего рабочего дня с пятью перерывами. Сидели там с утра до вечера, мои некоторые свидетели даже устали ждать и ушли. У нас в Нефтекамске все решается по телефонному праву, суд просто игнорирует новые обстоятельства, которые всплывают на слушаниях. Будем обжаловать, конечно", - поделился деталями события Кагарманов.

Он уточнил, что на заседании судья не стал рассматривать ходатайство его защиты, однако прислушался к словам свидетеля, поведавшего о том, как мужчина мешал избирателям.

"На вопрос „каким образом Кагарманов препятствовал" он ответил: „Громко говорил, я испугался, я сердечник"", - добавил ответчик.

В прошедших в сентябре выборах в ходе досрочного голосования Кагарманов участвовал как наблюдатель: на двух участках он сообщил присутствовавшим избирателям, что к процессу пока что допускаются лишь граждане с уважительными причинами, список которых утвержден на законодательном уровне. Люди, пояснил Кагарманов, не знали, что для участия в досрочных выборах нужны какие-то причины. После того, как они покинули участок, члены УИК написали жалобу на мужчину - якобы он создавал помехи участникам выборного процесса.