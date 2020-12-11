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14:03

Казаки помогут охранять порядок на столичных улицах в ходе новогодних гуляний

фото ЗакС политика Казаки помогут охранять порядок на столичных улицах в ходе новогодних гуляний

За отдыхающими на новогодних праздниках москвичами будут следить казачьи патрули, уведомил "Открытые медиа" атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Разгонять гуляк при этом не будут - члены сообщества привлекаются лишь для охраны общественного порядка в помощь полицейским, заявил Долуда.

Днём ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев известил, что на новогодних каникулах наблюдать за отдыхающими гражданами будут 7,5 тысяч казаков, которые в случае необходимости будут разгонять "массовые гуляния".

Готовы прийти на помощь полиции также члены общероссийского общества "Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья" (СКВРиЗ), сообщил в разговоре с ОМ представитель СКВРиЗ Сергей Серебряков.

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