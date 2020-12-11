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14:31

"Правду говорить буду и дальше": Соболь поведала о новых судебных претензиях Пригожина

фото ЗакС политика "Правду говорить буду и дальше": Соболь поведала о новых судебных претензиях Пригожина

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь известила подписчиков в своем Telegram-канале о том, что предприниматель Евгений Пригожин вновь подал на неё в суд: иск зарегистрирован в столичном Симоновском райсуде.

На сей раз поводом для претензий бизнесмена стали публикации соратницы Алексея Навального в Twitter: там она указывает на якобы имеющуюся связь Пригожина с деньгами из федерального бюджета России. 

Пригожин счёл послание Соболь порочащим его честь и достоинство и потребовал взыскать с сотрудницы ФБК 5 млн рублей.

Юрист заявила, что конфликт с предпринимателем и на сей раз касается расследования о комбинате "Московский школьник".

"Правду говорить буду и дальше", - заключила Соболь.

Нынешней осенью Пригожин уже подавал целую серию многомиллионных исков к оппозиционерам. Среди ответчиков - Максим Шевченко, Алексей Навальный, Владимир Милов, Леонид Волков, издания "Медуза" и "Довод".

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