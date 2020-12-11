Петербургский Горсуд не стал рассматривать апелляцию на арест профессора Соловья

Городской суд Петербурга отклонил апелляционную жалобу на арест политолога Валерия Соловья, известила в разговоре с "МБХ медиа" начальница объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

"Суд усмотрел ряд процессуальных нарушений в подаче жалобы, соответственно производство прекратил. Это не лишает сторон возможности подать апелляционную жалобу повторно, но чтобы жалоба соответствовала нормам процессуального законодательства. Документы отправлены в Октябрьский районный суд потому, что по закону апелляционные жалобы подаются через суд первой инстанции", – пояснила Лебедева.

Напомним, Соловья задержали 5 декабря, когда он общался с группой своих петербургских сторонников у Гостиного двора. Через два дня Октябрьский районный суд назначил ему 10 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП).