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14:52

Петербургский Горсуд не стал рассматривать апелляцию на арест профессора Соловья

фото ЗакС политика Петербургский Горсуд не стал рассматривать апелляцию на арест профессора Соловья

Городской суд Петербурга отклонил апелляционную жалобу на арест политолога Валерия Соловья, известила в разговоре с "МБХ медиа" начальница объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

"Суд усмотрел ряд процессуальных нарушений в подаче жалобы, соответственно производство прекратил. Это не лишает сторон возможности подать апелляционную жалобу повторно, но чтобы жалоба соответствовала нормам процессуального законодательства. Документы отправлены в Октябрьский районный суд потому, что по закону апелляционные жалобы подаются через суд первой инстанции", – пояснила Лебедева.

Напомним, Соловья задержали 5 декабря, когда он общался с группой своих петербургских сторонников у Гостиного двора. Через два дня Октябрьский районный суд назначил ему 10 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП). 

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