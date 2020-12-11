Миронов: Лишение мундепов мандатов - бюрократический угар и беспредел

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов раскритиковал лишение мандатов оппозиционных депутатов муниципальных советов Петербурга.

- Это бюрократический угар и беспредел, - заявил политик на пресс-конференции 11 декабря.

Он признался, что ему непонятно, на чем основаны представления губернатора Александра Беглова, на основании которых советы снимали полномочия со своих коллег. Вместе с тем Миронов заявил, что в этом процессе заинтересованы в первую очередь оппоненты из "Единой России".

- Проиграв на выборах, пытаются исправить это задним числом. Других оснований я не вижу, - подчеркнул Миронов.

Он также рассказал, что письмо губернатора о нарушениях в декларации мундепа-единоросса пришло и в местный совет МО "Автово", где большинство мест занимают представители "Справедливой России". По словам Миронова, совет отказался лишать единоросса мандата. Лидер партии поддержал это решение.

Напомним, губернатор Беглов направил в местные советы Петербурга письма о существенных нарушениях в декларациях о доходах шести депутатов. Известно, что эти документы стали основанием для лишения мандатов депутата-самовыдвиденца из Красного Села Николая Колошинского, "яблочниц" из Нарвского округа Анны Каруличевой и МО "Малая Охта" Веры Морозовой, а также члена "Открытой России" Светланы Уткиной, заседавшей в совете Финляндского округа. В ответ на эти решения несколько оппозиционных муниципалитетов покинули Совет муниципальных образований Петербурга.

Сергей Еремеев

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