Новая подсветка на площади Победы получила международную премию

Проект наружного освещения площади Победы на юге Петербурга удостоился евразийской премии "Золотой фотон", вручаемой каждый год, сообщает пресс-служба Смольного. Новая подсветка обошла конкурентов в номинации "Освещение фасадов зданий и сооружений". Всего боролись за победу в разных номинациях 34 компании, отправившие в жюри 65 заявок. Премию вручают четвертый год подряд.

"Площадь Победы — это визитная карточка города-героя Ленинграда. 45 лет назад здесь установлен монумент, посвященный подвигу защитников города. Часть средств на него собирали сами ленинградцы, и очень важно, чтобы блокадная память сохранялась в веках", - считает губернатор Александр Беглов.

Установку более полутора тысяч светодиодных энергосберегающих светильников и прожекторов приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Все вместе они, произведенные в России, создают визуальный образ официального государственного флага.

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