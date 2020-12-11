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16:15

"Нет, нельзя": Путин ответил на вопрос, можно ли открыть уголовное дело из-за отравления Навального

фото ЗакС политика "Нет, нельзя": Путин ответил на вопрос, можно ли открыть уголовное дело из-за отравления Навального

На прошедшей накануне, 10 декабря, встрече главы государства Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека, среди прочего, историком Николаем Сванидзе был поднят вопрос об отравлении политика Алексея Навального. Член СПЧ спросил, можно ли по факту происшествия завести уголовное дело, поскольку "мужик чуть не умер".

"Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится, Николай Карлович. Я просил это сделать, и Прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать", - ответил Путин, слова которого приводятся в расшифровке встречи на сайте Кремля.

В своей речи президент по привычке не назвал оппонента по фамилии, обозначая Навального как "известный фигурант". Он также не в первый раз посетовал на затрудненную коммуникацию с зарубежными политиками, которые в связи с отравлением и не зовут россиян к себе для совместной расследовательской работы, и не отвечают на приглашения.

Инцидент, напомним, случился в августе: в самолете над Сибирью Навальному стало плохо, и он впал в кому. Врачи в Германии, куда его перевезли для лечения, нашли в его организме следы нервно-паралитического яда. Лидеры стран Евросоюза утверждают, что оппозиционера отравили в России. Сам он уверен, что за покушением стоит российская власть. РФ отрицает причастность к случившемуся и даже намекает на то, что отравить ее гражданина могли уже за рубежом.

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