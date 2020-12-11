ВТБ: "Новогодний" спрос на петербургские гостиницы упал на треть

Банк ВТБ представил актуальнуе данные, отражающие уровень спрос на гостиницы в Петербурге и Ленобласти. Речь идет о бронировании номеров на период предстоящих новогодних праздников. Если в Петербурге по сравнению с ситуацией годичной давностью этот показатель упал на 34 процента, то в Ленобласти, наоборот, наблюдается 73-процентный рост.

В сообщении говорится о том, что на картину потребительского спроса повлияли не только введенные в Петербурге строгие ограничения, но и невозможность выезда на популярные зарубежные зимние курорты.

Напомним, что 2 декабря в Смольном приняли неожиданное для многих решение радикально ограничить жителям и гостям города возможности проведения досуга. С 30 декабря по 10 января не будут работать театры, музеи и концертные площадки. С 30 декабря по 3 января под полный запрет попадает работа всех кафе, баров и ресторанов. Владельцы последних активно против этого протестуют.