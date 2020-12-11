Миронов об "антиковидных" ограничениях в регионах: Не хватает здравого смысла и диалога с обществом

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов 11 декабря критически высказался о принципах принятия "антиковидных" запретов в его родном Петербурге и других регионах страны.

Он согласился, что разумные ограничения нужны, в том числе в отношении культурно-массовых мероприятий. Однако эсер считает, что принимать подобные решения необходимо после диалога с предпринимателями и деятелями культуры, на которых распространяются запретительные меры.

- Мне кажется, что иногда власть грешит тем, - в данном случае я не говорю обязательно про Петербург, а в целом по регионам, - что, принимая то или иное решение, руководствуется какими-то своими соображениями, не спрашивая тех, кого это напрямую коснется и которые потом будут возмущаться, создавать "карты неповиновения" и так далее… Простите, скажу банальные вещи, но такое ощущение, что не хватает здравого смысла и диалога с гражданским обществом, - заявил Миронов.

Напомним, лидер "Справедливой России" и сам ранее перенес коронавирус. Он рассказал, что болезнь прошла в легкой форме. Не было температуры, только сильная ломота в теле и чувство, как будто из тебя "вынули батарейку", сообщил Миронов.